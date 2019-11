Drei Jugendliche sollen für brutalen Raubüberfall verantwortlich sein

Ein skrupelloser Überfall auf ein kleines Geschäft hat sich, wie berichtet, am Donnerstagabend in der Braunauer Innenstadt zugetragen. Vieles deutet darauf hin, dass die Tat von drei Jugendlichen durchgeführt wurde.

"Die Tat wurde von drei Jugendlichen laut ersten Ermittlungen bis ins Detail geplant", sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried am Sonntag auf OÖN-Anfrage. Für die Flucht sollen die drei männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren bereits vorab Fahrräder gestohlen haben. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr dürfte das Trio dann in Braunau zugeschlagen haben.

Laut Ebner betrat das mit Klappmessern bewaffnete Trio ein vorher ausgekundschaftetes kleines Geschäft im Stadtgebiet von Braunau. "Alle drei trugen Sturmhauben und forderten Geld. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Braunau konnten die Jugendlichen, zwei von leben im benachbarten Bayern, einer ist aus Braunau, bereits am Tag nach dem Überfall festgenommen werden", sagt Ebner.

Die Angestellte des Geschäfts erlitt einen Schock. Am Wochenende wurde von Haftrichter Andreas Rumplmayr bereits die Untersuchungshaft verhängt. "Alle drei sind geständig. Die Verhängung der Untersuchungshaft war aufgrund der enormen kriminellen Energie, mit der die Täter vorgingen, trotz des jugendlichen Alters unumgänglich. Nur so können wir sie vor weiteren möglichen Straftaten abhalten", sagt Ebner. Den drei Burschen droht ein Prozess wegen des Verbrechens des schweren Raubes und bis zu siebeneinhalb Jahren Haft. Es gilt für alle drei die Unschuldsvermutung.