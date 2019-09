RIED. Drei Intensivstationen wurden am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried zu einer zusammengeführt – dieser Intensivverbund läute "eine neue Ära in der Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patientinnen und Patienten ein", wie Krankenhaus-Geschäftsführer Oliver Rendel sagt.