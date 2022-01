Drei Innviertlerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Die Pkws einer 43-Jährigen und einer 47-Jährigen, beide aus dem Bezirk Braunau, kollidierten gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung der B147 mit der Kirchenwirtstraße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Wagen gegen das Auto eines unbeteiligten 32-Jährigen geschleudert. Bei dem Unfall wurden die 43-Jährige, ihre 50-jährige Beifahrerin und die 47-Jährige verletzte. Alle drei Frauen mussten von einem Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus Braunau gebracht werden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.