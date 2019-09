Drei Gruppen wollen zum Grand Prix der Blasmusik

Drei Gruppen wollen beim zweiten Vorentscheid des Grand Prix’ der Blasmusik, der heuer in Mattighofen stattfindet, ein Ticket für das Finale in Kempten lösen. Antreten werden die Blaskapelle "AlpenDudler", die Blaskapelle "Ceska" und "Juvavum8." Sie spielen jeweils sechs bis sieben Stücke. Dabei wird vor allem auf die Originalität der traditionellen Blasmusik Wert gelegt. Gespielt werden müssen bayerische oder böhmische Blasmusik, Stücke mit Instrumental- oder Gesangssolisten, Marsch, Polka, Walzer. Zwei der Stücke müssen Neukompositionen sein. Fans der Blasmusik kommen beim Vorentscheid in Mattighofen deshalb voll auf ihre Kosten. Dieser findet am Freitag, 6. September, 20 Uhr, in der Stadthalle Mattighofen statt. Schirmherr ist Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer. Die Verantwortlichen, Georg Ried und Georg Preisinger wollen mit diesem Bewerb jungen, aufstrebenden Blasmusikgruppen eine Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren. Einen Vorentscheid in Deutschland gab es bereits. Wer aus dem Innviertel ins große Finale einziehen darf, entscheidet sich dann in Mattighofen.

Karten für den Vorentscheid für den Grand Prix der Blasmusik gibt es in der Stadtgemeinde Mattighofen unter der Nummer 07742 / 22 55 28.