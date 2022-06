Drei Freunde, eine Idee: "Woidlauf" in Saiga Hans

Natur, weiche Waldböden, summende Insekten und Vogelgezwitscher. Wer in Saiga Hans wohnt und vor die Haustür geht, steht mitten im Paradies – in diesem Fall im Kobernaußerwald. Eine Erfahrung, die drei junge Männer tagtäglich machen und die sie mit der (Lauf-)Welt teilen wollen. Deshalb veranstalten Max Schrattenecker (24), Tobias Salhofer (24) und Michael Lindlbauer (28) am Sonntag, 18. September, den ersten Saiga Hanser Woidlauf. Die Idee schwirrte den Innviertlern schon länger im Kopf herum, doch die Pandemie-Jahre haben ihre Pläne ausgebremst. Vorläufig. Denn nun sind die begeisterten Läufer voller Tatendrang, damit die Premiere ihres Laufs möglichst viele andere begeistert.

Einer der Ersten, der von der Waldlauf-Idee erfahren und sie für gut befunden hat, war Bürgermeister Konrad Nagl. "Er hat uns Tipps gegeben und geraten, eine eigene Sektion zu gründen", erinnert sich Max Schrattenecker. Gesagt, getan. Das war allerdings erst der Anfang. "Erst jetzt merken wir, wie viel Aufwand es ist, ohne Vorkenntnisse so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Aber zum Glück kennen wir viele Leute aus der Szene, die uns Ratschläge geben", sagt Tobias Salhofer, der unter anderem mit Roman Breckner, seit vielen Jahren Organisator des Mattighofner Stadtlaufs, Kontakt hält. Aus Gesprächen wie diesen und mehreren Brainstorming-Runden sind To-do-Listen entstanden, die von den drei Burschen nun Schritt für Schritt abgearbeitet werden.

90 Prozent Natur

Fest steht bereits, dass es Kinderbewerbe (Start um 9 Uhr), einen Geländelauf (11 Kilometer und 300 Höhenmeter) und einen Genusslauf samt Nordic Walking Bewerb (6,2 Kilometer, 130 Höhenmeter) geben wird. Letztere werden um 10.30 Uhr gestartet. "Die Strecken haben wir quasi zusammengepuzzelt. Viele Abschnitte kennen wir von unseren eigenen Laufrunden. Daraus haben wir die endgültige Strecke, die vom Sportplatz in Saiga Hans weg- und wieder hinführt, gebastelt", erklärt Michael Lindlbauer. Wichtig war den Organisatoren dabei ein möglichst hoher Anteil an Forstwegen (geworden sind es an die 90 Prozent) und einiges an Höhenmetern. "Flache Läufe auf Asphaltstraßen gibt es schon genug. Wir wollten etwas anderes. Außerdem charakterisiert die Strecke unsere Heimat. Da geht es nun einmal ständig bergauf oder -ab", sagt Schrattenecker.

Von links: Max Schrattenecker, Tobias Salhofer und Michael Lindlbauer Bild: colourbox, privat

Passend zur Region soll auch die Streckenbeschilderung werden. "Das machen wir voraussichtlich mit Tafeln in Mundart. Wenn es zum Beispiel durch das Naturschutzgebiet ‘Spiaßmoia’ geht", erklärt Lindlbauer. Auch in anderen Bereichen soll sich die Veranstaltung vom Rest abheben. "Wenn es möglich ist, hätten wir gerne Medaillen aus Holz. Außerdem gibt es bei uns aus ökologischen Gründen keine Startsackerl. Auch die Pokale für die Kinder werden wir nicht neu kaufen, sondern Secondhand. Dafür gibt es super Preise zu gewinnen. Belohnt werden auch die drei größten Gruppen, die bei uns starten", sagt Tobias Salhofer.

Wie viele Läufer es am 18. September tatsächlich werden, lasse sich bis dato nicht abschätzen. Damit es reichlich werden, sind die drei jungen Männer bereits aktiv geworden. Unter anderem beim Stadtlauf in Mattighofen. "Zuerst sind wir gelaufen, dann haben wir Flyer verteilt und bei der Siegerehrung habe ich mir das Mikrophon geschnappt und den Leuten erzählt, dass es im September bei uns einen Woidlauf gibt", sagt Max Schrattenecker. Ähnliches sei auch in den nächsten Wochen geplant.

Unterstützt werden die Innviertler vor allem vom Fußballverein in Saiga Hans, für den sie früher selbst gekickt haben. "Wir haben nach wie vor guten Kontakt zu den Spielern und Funktionären. Mit vielen sind wir befreundet. Deshalb freut es uns sehr, dass sie uns bei der Bewirtung der Läufer und Gäste und anderen Dingen helfen", sagt Michael Lindlbauer. Was ihn und seine Kollegen besonders freut, ist, "dass viele von sich aus ihre Hilfe angeboten haben. Auch das ist das Schöne an Saiga Hans."

Die Anmeldung für den ersten Woidlauf in Saiga Hans ist online unter www.racerresults.com bereits möglich.