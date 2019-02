Drei Frauen ein Problem: Der Ehemann

BRAUNAU. Gugg-Eigenproduktion "Kaltgestellt" feiert am Donnerstag, 21. Februar, Premiere.

Die drei Frauen, die ihre Männer "kaltstellen" und damit das Publikum unterhalten. Bild: Lalo Jodlbauer

Drei Männer, die alte Kumpel aus Studienzeiten sind. Und ihre drei Frauen, die sich eigentlich nicht so gut verstehen, sondern eher als Zweckgemeinschaft fungieren. Einmal im Monat, wenn sich die Herren treffen, um ihre Golf-Handicaps im Esszimmer zu verbessern, nutzen die Frauen die Gelegenheit, Gehässigkeiten auszutauschen. Sie provozieren, streuen Salz in offene Wunden, lassen spitze Bemerkungen von sich und decken Geheimnisse brutal auf. Die drei Frauen, und mögen sie noch so unterschiedlich sein, erkennen, dass sie ein gemeinsames Problem haben: ihre Ehemänner.

Und dann zeigt der Hausherr seinen Freunden im Hobbykeller seinen neuen Kühlraum. Plötzlich fällt die Eisentür zu und lässt sich nicht mehr öffnen. Und oben machen die Frauen mit ihren Lebenslügen Schluss...wie die Gugg-Eigenproduktion "Kaltgestellt – The smell of the kill" tatsächlich ausgeht, wird bei der Premiere am Donnerstag, 21. Februar, verraten. Die schwarz-humorige Tragikomödie verspricht jede Menge Überraschungen, Regie führt Angelika Hanslmayr. Silke Lehmann, Brigitte Rembt und Renate Soder spielen.

Zu sehen ist das Stück nicht nur am Premierenabend, sondern auch am Freitag, 22., und Samstag, 23. Februar sowie am Freitag, 8., und Samstag, 9. März, jeweils 20 Uhr im Braunauer Gugg.

Karten für die Gugg-Eigenproduktion "Kaltgestellt – The smell of the kill " von Michael Lowe gibt es an der Tageskasse in der Palmstraße, montags, mittwochs und freitags, von 8 bis 13 Uhr, unter der Telefonnummer 07722/65692 oder im Internet unter www.gugg.at

