Drei Bezirke, ein Ziel: Kobernaußerwald

Michael Hohla faszinierte die vielen Gäste seines Vortrages "Botanische Highlights" beim Schmiedwirt in Waldzell. In der ihm eigenen Art zog der Pflanzenexperte die Besucher in seinen Bann. Ein Fazit Hohlas: Der Fichte hat im Kobernaußerwald die Stunde geschlagen. Schuld ist vor allem die Klimaerwärmung. Waldbesitzern empfahl Hohla beim Anpflanzen neuer Bäume auf Laubgehölz und Tanne umzusteigen.

Auch wenn auf Grund des fehlenden Schnees Wildtierfährten nur schwer zu finden waren, folgten mehr als 30 Interessierte dem Waldzeller Jungjäger Alex auf dessen "Spurensuche und Wildtierfütterung". Verständlich erklärte Alex Burgstaller, dass Füttern von Rehen auch deshalb notwendig sei, damit diese sich nicht über die Knospen vor allem junger Tannen hermachen. Spuren wurden auch gefunden, statt im Schnee halt auf schlammigen Waldwegen.

Jungjäger Alex erklärte den Sinn von Wildfütterung im Winter und begab sich mit einer Schar Interessierter auf "Spurensuche". Bild: Jonnerson

Gleich drei Veranstaltungen stehen im März auf dem Veranstaltungsprogramm: Die Wasserexperten Franz Strasser und Josef Urlasberger begleiten auf ihrer Exkursion Wasser "Von der Quelle bis zur Leitung". Treffpunkt am Samstag, 21. März, ist um 13 Uhr beim Schmiedwirt in Waldzell (Bezirk Ried).

Auf die "Spuren der Holzknechte" begibt sich Hans Hermandinger am Samstag, 27. März. Die Wanderungen, zu denen Waldzells "Muina Hans" seit Jahren in den Kobernaußerwald einlädt, sind bei vielen Naturinteressierten sehr beliebt. Hermandinger ist bekannt für seine markigen und vor allem treffenden Sprüche, wie: "So manche kennen auf Mallorca jede Stiege, aber wo das Bacherl vor ihrer Haustüre herkommt, wissen sie nicht." Treffpunkt zur Hermandinger-Exkursion ist um 13 Uhr bei der riesigen Holzlagerstätte der Bundesforste in Hocheck, Gemeinde Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck).

Ebenfalls zu höchst interessantenten Stellen führt Albert Ulbig bei seiner "Geologischen Exkursion zur Erd- und Landschaftsgeschichte des Kobernaußerwaldes" am Sonntag, 29. März, von 10 bis 16 Uhr. Bei dieser Veranstaltung ist wegen beschränkter Teilnehmerzahl eine Anmeldung notwendig (fr.burgstaller@zukunftwaldzell.at oder www.kobernausserwald2020.at). Treffpunkt ist bei der Kirche in Munderfing (Bezirk Braunau). Wer aus dem Bereich Waldzell umweltfreundlich anreisen möchte: Ab dem Parkplatz der Neuen Mittelschule Waldzell besteht Mitfahrmöglichkeit mit einem Bus. Abfahrt 9.15 Uhr.

Bild: Oskar Pointecker

Hans Hermandinger, vulgo Muina Hans (72): "So manche kennan af Mallorca jede Stiagn, aber wo dös Bacherl herkimmt, dös vor eahn’ra Haustür vorbeirinnt, dös wissn’s net!" Das zu ändern und den Leuten auch die verborgenen Seiten des Kobernaußerwaldes zu erschließen betrachte ich als meine Mission. Nur wenn ich meine Heimat richtig kenne, kann ich ermessen, welcher Schatz buchstäblich vor meiner Haustür liegt. Alle 30 Veranstaltungen des "Jahres des Kobernaußerwaldes" finden bei freiem Eintritt statt. Die Monatssieger des Fotowettbewerbes werden per Publikumsvoting gekürt, die Quartalssieger von einer Expertenjury.

Details: www.kobernausserwald2020.at

Artikel von Reinhard Burgstaller