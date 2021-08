"Dorfgestalten am Sofa" prämiert

Gewürdigt werden Personen und Initiativen, die bereit sind, Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu schaffen, und sich für ein besseres Zusammenleben einsetzen.

Die "Dorfgestalten am bunten Sofa" in Pram sind ein Dorf-Dialog-Forum, das mit einem wandernden Sofa die Dorfbevölkerung dazu einlädt, zu diskutieren und dörfliches Zusammenleben zu gestalten. Am bunten Sofa würden Ideen, Projekte und Initiativen – von sogenannten Dorfgestalten – für die Dörfer präsentiert, so das Land. Zum Preis eingereicht worden waren insgesamt 74 Ideen.