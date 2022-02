Martin Würflingsdobler ist nun neben seinem Vater Hermann zweiter Geschäftsführer des Schirmherstellers doppler – dazu soll die Internationalisierung und Digitalisierung des Unternehmens mit Stammsitz in Braunau-Ranshofen merklich vorangetrieben werden. Ein Ausbau der Logistik sei geplant, und neue innovative Produkte stünden in der Pipeline, so das Unternehmen.