Donau-Werber: Wundsam nun Obfrau

Karin Wundsam, verantwortlich für den Tourismus in Engelhartszell, ist neue Obfrau des Vereins "Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich". Wundsam folgt in dieser Funktion auf den 68-jährigen Landtagspräsident a. D. Friedrich Bernhofer aus Engelhartszell, der bereits im Vorfeld angekündigt hatte, sein Amt in jüngere Hände legen zu wollen.

Die "Werbegemeinschaft" umfasst 54 Mitgliedsgemeinden und verzeichnet in ihrem Wirkungsbereich jährlich rund 2,2 Millionen Nächtigungen. Durch die 2019 erfolgte Gründung des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich haben sich die Aufgaben im Verein Werbegemeinschaft geändert. Er ist nun vorwiegend für den Bereich Infrastruktur (Schiffsanlegestellen, Donausteig, Donauradweg), das Thema Internationalisierung und für die Marke Donau Oberösterreich als eine der fünf oberösterreichischen Markendestinationen zuständig. Die Zusammenarbeit sei eine enge.

Karin Wundsam absolvierte das Tourismuskolleg in Kleßheim bei Salzburg, sammelte touristische Erfahrungen in Tiroler Hotels, war mehrere Jahre erfolgreich als Geschäftsführerin der früheren Werbegemeinschaft "Oberes Donautal" von Passau bis Eferding tätig und organisierte 1994 den Ball der Oberösterreicher in Wien. Weiters koordinierte sie 1994 rund 100 Veranstaltungen und Aktivitäten im Rahmen der oberösterreichischen Landesausstellung "Die Donau" in Engelhartszell.