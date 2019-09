Don Kosaken Chor gastiert in Pattigham

PATTIGHAM. Das Weltklasse-Ensemble "Don Kosaken Chor Serge Jaroff", das auch aus Fernsehsendungen bekannt ist, gastiert mit einem neuen Konzertprogramm in Pattigham. Das Konzert findet unter der Leitung von Wanja Hlibka am Sonntag, 15. September, in der Pfarrkirche Pattigham statt. Beginn ist um 19 Uhr.

