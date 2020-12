Doblhofer spendete an das Rote Kreuz

Dafür spendete das Unternehmen 1500 Euro an das Rote Kreuz in Ried. "Gerade in einem Jahr wie heuer wird uns bewusst, wie sinnvoll und enorm wichtig Organisationen wie das Rote Kreuz sind. Um all jene zu unterstützen, die Hilfe brauchen, haben wir uns entschieden, das Rote Kreuz mit dieser Spende zu unterstützen", sagt Franz Doblhofer jun.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.