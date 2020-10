DKT mal neu: Spannende Reise durch die Heimat

Bei den stetig sinkenden Temperaturen greifen viele Familien zu Brettspielen, um den regnerischen Nachmittag zu überbrücken. Dabei ist DKT vielen ein Begriff, doch dieses Jahr ganz neu ist das Innviertel-DKT.

In Zusammenarbeit mit den Innviertler Raiffeisenbanken wurde das altbekannte Brettspiel neu aufgesetzt. Idee, Konzeption und Umsetzung übernahm dabei die Braunauer Kommunikationsagentur E. Marschall. In Abstimmung mit dem Tourismusverband s’Innviertel können so die Sehenswürdigkeiten und Unternehmen des Innviertels spielerisch erkundet werden.

"Spaziere durch die Altstadt"

Die generellen Spielregeln von DKT wurden dabei nicht verändert, stattdessen sind auf dem Spielplan die vier Bezirksstädte Braunau, Mattighofen, Ried und Schärding. Ausflugsziele sind die Therme Geinberg, Stift Reichersberg, der Baumkronenweg in Kopfing, das Altheimer Römermuseum und die KTM-Motohall. Neben diesen gängigen Ausflugszielen gibt es noch sieben Spielfelder, die innovative Unternehmen des Innviertels präsentieren. Ebenso abgeändert wurden die Spielkarten Bank und Risiko. Beispielsweise steht auf einer solchen Bank-Karte: "Besuche Braunau, spaziere durch die herrliche Altstadt und genieße eine Veranstaltung im Gugg-Kulturhaus. Die Raiffeisenbank bezahlt dir den Eintritt von 25 Euro."

Für den nötigen Nervenkitzel sorgen dann die Risiko-Karten. Mit lustigen Aufforderungen wie: "Während eines Urlaubs in der Therme Geinberg hast du beim Essen im Aquarium den Fisch Nemo gestohlen und wurdest erwischt. Gehe in den Arrest!"

Kaufen kann man das Innviertel-DKT in ausgewählten Lokalitäten, unter anderem in der Braunauer Buchhandlung Lauf.