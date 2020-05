Distanzwesten zum Schutz vor Coronavirus

Ist die Entfernung zu gering, piepsen, leuchten und vibrieren die Westen, in denen Sensoren und Schaltstationen eingebaut sind. Über Funkwellen wird der Abstand zwischen zwei Jackenträgern gemessen.

"Als erstes Industrieunternehmen in Österreich" habe Schwarzmüller die Sicherheitskleidung im Probebetrieb getestet. Nun sollen die Westen in Bereichen wie Logistik und Montage in Österreich, Tschechien und Ungarn eingesetzt werden, so CEO Roland Hartwig. Dazu wurden ein paar hundert Westen um einen fünfstelligen Betrag angeschafft. Auf die neue Entwicklung sei man bei der deutschen Firma Linde gestoßen, die diese Sicherheitstechnik für Flurförderfahrzeuge verwende.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freinberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.