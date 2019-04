Diskussion über Frauenhaus: Öffentlichkeit ausgeschlossen

RIED. Über neuen Standort wurde hinter verschlossenen Türen diskutiert.

Im Rieder Rathaus wurde vergangene Woche zum Teil lebhaft diskutiert. Bild: Streif/OÖN

Im Vorfeld der Rieder Gemeinderatssitzung, die vergangene Woche im Rathaus über die Bühne ging, waren vor allem zwei Themen in der Stadt dominierend: Zum einen die Diskussion um den Standort für den Bau eines neuen Frauenhauses. Zum anderen der im Stadtrat beschlossene Ankauf eines neunten fixen Radargeräts, die OÖN haben berichtet, dazu benötigt man jedoch keinen Gemeinderatsbeschluss mehr. Die SP ist dagegen und startete diese Woche eine Online-Petition "Ja zu Verkehrssicherheit, nein zur Radar-Abzocke". Anders die Situation beim Frauenhaus. Zwar lud Bürgermeister Albert Ortig am Vortag der Gemeinderatssitzung zu einer Pressekonferenz über die weitere Vorgehensweise, im Gemeinderat wurde die Öffentlichkeit bei der Diskussion der politischen Vertreter der Stadt jedoch ausgeschlossen. Sehr zum Unmut von mehreren Vertretern der Bürgerinitiative "Rettet den Brauereipark", die vor Beginn der Sitzung eine Unterschriftenliste an Ortig übergaben. Laut Angaben der Bewegung hätten 1600 Personen für den Erhalt der Grünfläche unterschrieben.

Diesen Montag machten sich unter anderem Vertreter des Landes Oberösterreich und der Stadtgemeinde Ried vor Ort ein Bild über den geplanten Standort für den Neubau des Frauenhauses. Ortig hofft noch in diesem Jahr auf einen Baubeginn.

Weniger erfreulich war der Bericht des Prüfungsausschusses. Handlungsbedarf besteht vor allem beim Abgang für das Freizeitbad Ried. Dieser lag im Jahr 2018 mit 580.000 Euro weit über den Erwartungen. Auch die Anzahl der Besucher lag mit rund 63.300 weit unter einem angepeilten Ziel von 103.000 Personen, mit ein Grund dürfte der lange und heiße Sommer gewesen sein.

Mehrheitlich beschlossen wurde nach einer emotionalen Diskussion der Anschluss des Rieder Freibades an die Geothermie. Grüne und NEOS waren dagegen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema