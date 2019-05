Diplomarbeiten samt Prämierung mit Geldpreisen

Mit ihren Diplom- und Abschlussarbeiten wollen die angehenden HTL-Ingenieure der Technology School Andorf am 29. Mai ab 14 Uhr vor Ort zeigen, was in ihnen steckt. Die Projekte, die von regionalen Unternehmen vergeben wurden, seien ein Beweis der Ausbildungsbreite.

Sie spannen einen Bogen von der Werkstoffprüfung und Materialentwicklung über Maschinenbaukonstruktionen bis hin zur Automatisierungstechnik – nicht selten führen die Projekte zu Einsparungen im sechsstelligen Euro-Bereich für die projektgebenden Firmen. Die besten drei Arbeiten werden zudem mit Geldpreisen prämiert. Die Präsentation erfolgt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Schärding.

An der Andorf Technology School haben technikinteressierte Jugendliche die Wahlmöglichkeit zwischen je zwei Ausbildungsrichtungen in der fünfjährigen HTL und in der vierjährigen Technischen Fachschule. In den HTL-Ausbildungszweigen "Kunststoff- und Umwelttechnik" sowie "Produktentwicklung und Technisches Design" sollen Jugendliche zu Spezialisten im nachhaltigen Umgang mit modernen Werkstoffen ausgebildet werden.

Bereich Produktdesign

Seit diesem Schuljahr gibt es auch die Möglichkeit, zukunftsträchtige Ausbildung im Bereich Produktdesign zu absolvieren. Die Fachschulausbildungszweige "Werkzeug- und Vorrichtungsbau" und "Kunststoffe" ermöglichen eine qualitätsvolle, praxisorientierte Ausbildung, die sich durch die Vielfalt an technischen Lehrinhalten auszeichnet, so die Schule.

Da an der technischen Fachschule Andorf im ersten Jahr Grundkompetenzen von Holz- bis hin zur Metallverarbeitung gelehrt werden, eigne sich diese neunte Schulstufe auch bestens als berufliches Orientierungsjahr.

