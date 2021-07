Dinoland lockt nach Tüssling

50.000 Besucher haben das Dinoland im Schlosspark Tüssling (Bayern) vergangenes Jahr besucht. Das Dino-Freilichtmuseum öffnet deshalb erneut seine Pforten und will große und kleine Gäste locken. Zu sehen gibt es mehr als 70 lebensgroße und realistische Dinosaurier, Skelette und Fossilien. Der Tyrannosaurus Rex mit seinen 20 Metern Länge und über acht Metern Höhe das größte Exponat dieses Fleischfressers im deutschsprachigen Raum, und auch der Diplodocus gehört mit 24 Metern Länge und fast sechs Metern Höhe zu den größten seiner Spezies.

Weltweit einzigartig am Dinoland: Alle Modelle wurden unter wissenschaftlicher Anleitung originalgetreu gefertigt. Manche machen sogar Geräusche. Zusätzlich wird ein Mitmach-Programm für jedes Alter angeboten, zum Beispiel Schätze aussieben und Fossilien freilegen. Auch ein Forschercamp mit Schatzsuche und Steinbruch wird angeboten.

Karten gewinnen

Die OÖNachrichten verlosen in Zusammenarbeit mit COFO drei Familienkarten für das Dinoland (diese gelten für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder einen Erwachsenen und drei Kinder). Beim Gewinnspiel mitmachen geht so: E-Mail mit Namen und dem Stichwort "Dinoland" an braunau@nachrichten.at senden. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Karten und mehr Infos gibt es unter dino-land.de