Digitale Fachgespräche und realer Biergenuss

Digitalisierung ist die eine Seite, Genuss und (analoge) Kommunikation sind die andere – beim neuen Meetup "Beer+Code" treffen sich Softwareentwickler und IT-Interessierte zum Gedankenaustausch.

Die IT-Welt entwickelt sich permanent und äußerst schnell weiter. Umso wichtiger ist der Austausch mit Kollegen und Gleichgesinnten. Täglich unterstützen sich Programmierer in aller Welt kostenlos und freiwillig über das Internet, indem Ideen und Erlerntes ausgetauscht werden.

Meetups, bei denen ein oder mehrere fixe Themen in lockerer Runde diskutiert werden, waren in Ried lange Zeit kein Thema. Das soll sich nun ändern. "Der Austausch mit anderen Entwicklern ist mir ein großes Anliegen," sagt Wolfgang Litzlbauer, Entwickler und Gründer des Beer + Code in Ried. Gemeinsam mit Markus Sperl, ebenfalls selbständiger Entwickler in Ried, will Litzlbauer zeigen, dass man nicht nach Wien, Linz oder gar in das Silicon Valley reisen muss, um spannende Softwareprojekte zu finden. So fand im November 2018 das erste Beer + Code statt. In Zusammenarbeit mit Marian Doms wurde das Konzept noch verfeinert.

Öffnung nach außen

Der Ablauf ist einfach: Eine Firma aus der IT-Welt stellt als Gastgeber Raum und Verpflegung zur Verfügung und gibt einen Einblick in das Unternehmen. Danach folgen ein bis zwei Vorträge zu unterschiedlichsten Themen aus dem Bereich Softwareentwicklung, Infrastruktur, Testing und technische Spielereien. "Es soll keine Jobbörse und kein Schaulaufen bei Firmen sein. Die Community und der Spaß an Technologien stehen im Mittelpunkt", unterstreicht Markus Sperl die Philosophie. Nach den ersten "Probeläufen" in kleiner Runde geht Beer + Code nun nach außen und öffnet sich damit für neue Interessierte. "Eine Community zu bilden und andere am eigenen Know-how teilhaben lassen, sei es als Firma oder Privatperson, ist in vielerlei Hinsicht ein Gewinn," ist auch Marian Doms überzeugt. Es stärke die Region und zeige auf, dass man auch im Innviertel als EntwicklerIn an spannenden Projekten arbeiten könne.

Nächster Termin ist heute am 4. Juli ab 18 Uhr im Techno-Z; Themen "Spieleentwicklung mit Unity" und "Industrie 4.0 (be-)greifbar". Info: www.biercoderied.at