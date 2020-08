Er war viel unterwegs, half als Wirtschaftsmediator, Konflikte in und zwischen Unternehmen zu lösen. Und dann kam Corona. Dem 65-jährigen Werner Danda waren die Hände gebunden, so wie vielen anderen auch. Keine Kontakte, keine Reisen. Also tauchte er ab in eine Welt, in der er sich vorher nur sehr vorsichtig umsah: die Welt des Digitalen.