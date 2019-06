Dietmarpreis an Rieder Ärztin und BORG-Schüler

RIED. Der Dietmarpreis 2019 unter dem Thema "Akzente und Visionen für das Innviertel" wurde gestern Abend in Ried vergeben. Der Preis der sechs Rieder Serviceclubs wurde in zwei mit je 3000 Euro dotierten Kategorien sowie zwei Sonderkategorien verliehen. Der Preis in der allgemeinen Kategorie ging an die Rieder Medizinerin Elke Pernegger. Sie hat mit ihrem großen Engagement als mobile Kinderpalliativmedizinerin die Jury überzeugt. Diese Form der Betreuung krebskranker Kinder gibt es nur einmal in Oberösterreich.

Den Nachwuchs-Preis erhielt eine Schülergruppe der 7c-Klasse des BORG Ried (Antonia Bibic, Hannah Buttinger, Daniel Hofmann, Nikola Kainz, Sony Miut und Kimberley Reinkenhof). Diese Jugendlichen haben eine Ausbildung zum Thema Suchtprävention absolviert und leisten als Peer-Group wertvolle Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit dazu.

Den Preis für das Lebenswerk erhielt der Rieder Zeitgeschichtler Gottfried Gansinger. Er ist seit Jahrzehnten um die historische Aufarbeitung der NS-Zeit in der Region Ried bemüht.

Erstmals wurde ein Ehrenpreis für besondere Verdienste um die Region vergeben, und zwar an die Initiative hotspot! Innviertel.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Donnerstag in der Rieder Volkszeitung. (rokl)