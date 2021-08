Walter Ablinger. Mit diesem Mann ist immer zu rechnen – vor allem bei Großveranstaltungen. Das hat der Ausnahmesportler aus Rainbach im Innkreis bei den Paralympischen Sommerspielen in Tokio einmal mehr bestätigt. Auf dem anspruchsvollen Fuji International Speedway holte der Innviertler im Einzelzeitfahren in 43:39,17 Minuten die Goldmedaille. Mit nur 1,89 Sekunden auf den Zweitplatzierten Deutschen Vico Merklein war sein Vorsprung denkbar knapp, doch am Ende zählt nur die Goldene.