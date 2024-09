Dieses Klavierfestival "beflügelt"

Er ist Musiker und Lehrer. Und er ist Festival-Organisator. Paul Cartianu stellt mit viel Enthusiasmus von 4. bis 6. Oktober wieder das von ihm ins Leben gerufene Klavierfestival „beflügelt“ auf die Beine. Es ist die vierte Ausgabe des Festivals, bei dem sowohl renommierte Pianisten und Musiker als auch junge Talente und angehende Tastenakrobaten ihre Bühne erhalten.

Pianist und Festivalveranstalter Paul Cartianu Bild: Dan Hannen

Studium in Rumänien, USA, Österreich

Der gebürtige Rumäne (36) hat in Bukarest und in den USA sowie am Mozarteum Salzburg Klavier studiert und ist vielfacher Preisträger bei Bewerben. Paul Cartianu unterrichtet auch an der Landesmusikschule Ried Klavier. Mit dem von ihm gegründeten Festival „beflügelt“ gibt er der Klaviermusik ein besonderes Podium. Alle Konzerte finden im Salesianersaal der Musikschule Ried statt.

Junge Talente und renommierte Pianisten

Mit dabei sind neben jungen Talenten diesmal das Klavier-Akkordeon Duo Desustu, das beim ARD-Wettbewerb ausgezeichnete Klavierduo Kalabova & Gugg (gespielt wird vierhändig und auf zwei Flügeln); Hornist Manuel Huber, Geigerin Meesun Coleman und Pianist Peter Wittenberg, der international anerkannte ungarische Pianist János Palojtay, das Constanze Quartett sowie Festivalorganisator Paul Cartianu mit Chopins 1. Klavierkonzert.

"Beflügelt" - das Festivalprogramm

Freitag, 4. Oktober:

18 Uhr: Duo Desustu (Klavier, Akkordeon) „Suite Dreams“

20 Uhr: Klavierduo Kalabova & Gugg, Mozart, Stravinsky, Tailleferre

Samstag, 5. Oktober:

11 Uhr: Talentepodium für junge Pianisten/Pianistinnen

18 Uhr: Manuel Huber (Horn), Meesun Coleman (Violine), Peter Wittenberg (Klavier): Ich denke dein (Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy)

20 Uhr: János Palojtay (Klavier) mit Werken von Franz Schubert, Maurice Ravel, Zoltán Kodály

Sonntag, 6. Oktober:

15 Uhr: Abschlusskonzert mit Constanze Quartett, Pia Dietl (Kontrabass) und Paul Cartianu (Klavier) mit Werken von Anton Bruckner und Frédéric Chopin

Karten: Abendkassa sowie online befluegelt-pianofestival.com

