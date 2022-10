263 Tore in 275 Kampfmannschaftsspielen. Im Schnitt sind das 0,96 Treffer pro Partie. So liest sich die Statistik von Sebastian Weiermann. Zuletzt hat der Polizist seine Bilanz mit acht Treffern in drei Spielen nochmals aufgebessert und somit wesentlich dazu beigetragen, dass die Mehrnbacher vom letzten Tabellenplatz (nach vier Runden) auf Rang drei vorgestürmt sind.