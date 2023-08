Dieselöl verloren: LKW verwandelte Straße in gefährliche Rutschbahn

Noch immer halten die Unwetterschäden der vergangenen Nacht die Feuerwehren auf Trab, doch zwischen Weng im Innkreis und St. Marienkirchen am Hausruck sind die Feuerwehrleute derzeit mit einem weiteren Großeinsatz beschäftigt. Ein LKW hat zwischen einer Tankstelle bei Weng bis nach St. Marienkirchen am Hausruck eine extreme Ölspur auf der Rieder Straße B 141 hinterlassen. Dutzende Feuerwehrleute sind damit beschäftigt, mit Ölbindemitteln die Fahrbahn zu reinigen. „Es sind auch schon Folgeunfälle passiert, weil es beim nassen Wetter sehr rutschig ist“, sagte ein Feuerwehrmann im OÖN-Gespräch. Angeblich sei der Verursacher bekannt, heißt es seitens der Feuerwehr. In Ried wurde die Ölspur einem Autofahrer zum Verhängnis, dieser rutschte in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn. „Wir können nur raten, in diesem Abschnitt extrem vorsichtig zu fahren, es ist wirklich sehr gefährlich!“ sagte ein Feuerwehrmann.

