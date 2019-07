Diesel im Wert von 14.000 Euro nicht bezahlt

Nicht weniger als 12.000 Liter Diesel tankte ein 47-jähriger Mann im Zeitraum vom 1. Februar bis 14. März von einer Tankstelle in Geinberg ab. Als dann die Rechnung in der Höhe von 14.600 Euro ins Haus flatterte, die der Mann nicht bezahlen konnte, flog der Betrug auf. Der Angeklagte bot den Treibstoff für einen Euro pro Liter zum Verkauf an. Damit dürfte der Mann einen Teil seiner Casinobesuche finanziert haben. Der Beschuldigte, der ohne Verteidiger zu seiner Gerichtsverhandlung erschien, bat vor der Urteilsverkündung zur Verwunderung von Richter Andreas Rumplmayr um einen Freispruch. "Wie soll sich denn das bitte ausgehen?", fragte der Richter. "Naja, ich will es ja eh zurückzahlen." Die Antwort von Rumplmayr: "Das müssen Sie sowieso."

Der 47-Jährige, der bereits eine einschlägige Vorstrafe auf dem Kerbholz hat, wurde zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Zudem wurde eine unbedingte Geldstrafe in der Höhe von 1400 Euro ausgesprochen. "Ein letzter Warnschuss", so der Richter. (tst)