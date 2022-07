Sie betreiben gemeinsam Ordinationen mit Hausapotheken in Eberschwang und St. Marienkirchen. In Eberschwang wird zudem gerade ein medizinisches Gesundheits- und Therapiezentrum eingerichtet. 2015 war Christoph Hutgrabner in die Ordination seines Vaters eingestiegen, der 36 Jahre lang in Eberschwang eine Praxis betrieben hatte. Fünf Jahre später kam mit Gerold Buchinger Verstärkung dazu. "Unsere Zusammenarbeit in dieser Form ist sicher eine Rarität weitum", sagen die beiden Mediziner, die seit