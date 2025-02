Die Zeit drängt: Am Donnerstag findet Runder Tisch wegen Internat in Ried statt

"Drastisches Sparpaket mit vielen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen", titelten die OÖN am 7. März des Vorjahres. Inhaltlich ging es in diesem Bericht um den Beschluss eines drastischen Sparpaketes der Stadtgemeinde Ried. Auch die Schließung des längst renovierungsbedürftigen Internats im Herbst 2026 wurde damals beschlossen. Beim oberösterreichischen Heimbauverein, der das Internat seit rund 30 Jahren führt, war man über diese Vorgehensweise wenig begeistert. "Wir haben von diesen Plänen aus der Zeitung erfahren", sagte Tobias Höglinger, Vorstandsvorsitzender des Heimbauvereins, am Mittwoch im Gespräch mit den OÖNachrichten. Den Vertrag mit dem Heimbauverein habe die Stadt allerdings bisher noch nicht aufgekündigt, so Höglinger. Die Diskussionen über eine Renovierung oder Neubau sind alles andere als neu. Schon 2009, also vor mehr als 15 Jahren, legte die Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (ISG) detaillierte Planungen und ein fertiges Konzept vor. Passiert ist seither bis auf unbedingt notwendige Adaptierungen nur wenig.

Für den Heimbauverein ist es schon seit vielen Jahren nicht mehr möglich, das Heim kostendeckend zu führen. 2009 betrug der Abgang 103.000 Euro, mittlerweile muss die Stadt rund 160.000 Euro pro Jahr zuschießen. Angenommen wird das Angebot gut – laut Höglinger liegt die Auslastung des Internats derzeit bei rund 90 Prozent. Vor Corona sei das Internat teilweise nur zu 60 Prozent belegt gewesen. Die Nachfrage aus den Schulen und der Fußballakademie sei zuletzt gestiegen, so der Vorsitzende des Heimbauvereins.

"Die Zeit drängt"

In Sachen Zukunftsentscheidung ist es eigentlich schon fünf Minuten nach zwölf. Die Zeit drängt. Am Donnerstagvormittag findet um 10 Uhr in Ried ein Runder Tisch statt. Mit dabei sind laut OÖN-Informationen Vertreter der Stadtpolitik, der ISG, der SV Ried und des Heimbauvereins sowie Direktoren der höheren Rieder Schulen.

"Die Zeit drängt, aber wir brauchen Klarheit, wie es weitergeht. Wir müssen die Eltern informieren", sagt Höglinger. Der Heimbauverein stehe weiterhin für konstruktive Gespräche für eine gute Zukunftslösung zur Verfügung. "Meiner Meinung nach braucht eine Schul- und Sportstadt wie Ried ein Internat. Diese Entscheidung kann aber im Wesentlichen nur die Stadt treffen", sagt Höglinger.

"Internat ist essenziell"

"Dass ein Internat für einen Schulstandort wie Ried essenziell ist, da sind wir uns alle einig. Gesetzlich ist es derzeit so, dass die Stadt Ried als Härteausgleichsgemeinde den Abgang nicht mehr tragen kann", sagt ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner und fügt hinzu: "Die Stadt Ried würde das Grundstück zur Verfügung stellen, dafür gäbe es drei Alternativen. Dieses Angebot gibt es mindestens schon seit 2017." Man wolle und brauche ein Internat. "Allerdings können wir selber sicher keine acht Millionen Euro auf den Tisch legen. Wenn die Finanzierung geklärt ist, wäre es mir am liebsten, wenn man schon morgen mit dem Bauen anfangen würde. Ich freue mich auf den Runden Tisch, wo jeder zu Wort kommen wird", sagt Zwielehner.

