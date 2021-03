Die Würfelspielsaison ist abgesagt

Erstmals seit fast sieben Jahrzehnten wird in Frankenburg in einem ungeraden Jahr nicht ums Leben gewürfelt: Das weit über Oberösterreich hinaus bekannte und bei vielen Innviertlern beliebte historische Schauspiel fällt heuer der Corona-Pandemie zum Opfer.

"Mit der neuen flexiblen Bestuhlung hätten wir Hygienevorschriften und Abstandsregeln für das Publikum wahrscheinlich gut umsetzen können, aber wir haben kein Konzept gefunden, wie wir die Massenszenen auf der Bühne pandemiegerecht organisieren sollen", bekennt Michael Neudorfer, Obmann der Frankenburger Würfelspielgemeinde.

Ursprünglich sei man bei der Planung von der Durchimpfung der gesamten Bevölkerung bis zum Sommeranfang ausgegangen. Davon sei man aber noch weit entfernt. "Deswegen ist uns nichts anderes übriggeblieben als die Absage", sagt Neudorfer. Denn es wäre schlicht unmöglich, bei 500 Mitwirkenden die Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften zu garantieren. Neudorfer: "Ein einziger Infektionsfall in der Spielerschaft wäre schon ein Horrorszenario. Schicken wir dann alle 500 Darsteller in Quarantäne?" Schon allein aus diesem Grund habe sich der Vereinsvorstand einstimmig dafür ausgesprochen, keinerlei Risiko einzugehen – auch kein finanzielles: In den kommenden Wochen hätte die kostenintensive Bewerbung der Spielsaison anlaufen sollen. "Bei einer später notwendig gewordenen Absage wäre dieses Geld zum Fenster hinausgeschmissen gewesen."

Die Würfelspielgemeinde befindet sich im Gegensatz zu vielen anderen Kulturstätten in der komfortablen Situation, keine Spielstätte erhalten zu müssen und keine laufenden Kosten zu haben. Deshalb erwachsen durch die Absage auch keine finanziellen Nachteile.

Ob man turnusgemäß erst 2023 wieder spielt oder die heurige Saison im kommenden Jahr nachholt und dann auf die geraden Jahre umsteigt, wollen die Frankenburger erst im Laufe dieses Jahres entscheiden.