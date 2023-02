Die Würfel sind gefallen: Innviertler Team Eastalent Racing startet in der GT Open Serie

Nachdem es sich in den vergangenen Wochen bereits in den sozialen Medien abgezeichnet hat, gab das Motorsportteam Eastalent-Racing aus Kirchberg bei Mattighofen nun offiziell bekannt, dass das Team sich in der internationalen GT Open Serie eingeschrieben hat. Dazu Rennstall-Eigner Peter Reicher: „Wir haben uns ganz bewusst für die GT Open entschieden. Zum einen finden wir die internationalen Strecken einem GT3 Auto würdig und zum anderen gefällt uns die Serie schon seit Jahren in ihrer Professionalität. Außerdem können wir mit unserem LKW alle Strecken der Serie ansteuern.“

Die Planung von Peter Reicher und seiner Mannschaft für die neue Saison ist bereits fortgeschritten. „In dieser Saison setzen wir zwei Audi R8 LMS Evo II ein. Ein Wagen geht in der internationalen GT Open an den Start, während wir das zweite Auto gerne in der NLS einsetzen möchten. Weitere Einsätze sind in der Creventic, aber auch in der GTC möglich. Zu den Fahrerpaarungen können wir noch keine definitiven Aussagen treffen, da hier noch nicht alles in trockenen Tüchern ist“, hält sich der Innviertler noch etwas bedeckt.

Das Eastalent Racing Team aus Kirchberg wird in der Saison 2023 in der internationalen GT Open Serie starten.

Den Auftakt von sieben Rennwochenenden in der internationalen GT Open macht von 28. bis 30. April die portugiesische Rennstrecke Portimao, bevor es vier Wochen später – von 26. bis 28 Mai – auf die Ardennenachterbahn nach Spa Francorchamps in Belgien geht. Mitte Juni wartet dann der in Ungarn liegende Hungaroring. Zur besten Sommerzeit geht es von 21. bis 23. Juli nach Südfrankreich – genauer gesagt nach Paul Ricard. Das Heimrennen der Österreicher findet dann von 8. bis 10. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Die letzten beiden Stationen bilden von 22. bis 24. September der italienische Rundkurs von Monza sowie das Saisonfinale von 20. bis 22. Oktober im spanischen Barcelona.

