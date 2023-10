"Die Vorfreude auf das Duell gegen Steyr ist bei allen groß"

Neun Punkte holte die Union Gurten aus den vergangenen vier Partien. In der Tabelle ist die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch mit dem vierten Platz voll auf Kurs. Das Saisonziel ist eine Top-Fünf-Platzierung. Heute kommt mit Vorwärts Steyr ein Kultverein mit Bundesligavergangenheit in die Park-21-Arena nach Gurten. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

"Ein Duell mit Steyr ist etwas Besonderes. Die Vorfreude auf dieses Duell ist bei allen groß. Vorwärts Steyr ist ein absoluter Traditionsverein mit vielen Fans", sagt Trainer Peter Madritsch, der wie so häufig seine Mannschaft eher in der Außenseiterrolle sieht. "Steyr ist für mich klarer Favorit, sie haben viele Spieler mit Zweitligaerfahrung im Kader und haben den Anspruch, im Aufstiegsrennen mitzumischen. Der Druck liegt daher eher bei unserem Gegner." Von seiner Mannschaft fordert der 48-Jährige vollen Fokus auf diese Partie. "Wir dürfen und werden uns auf keinen Fall auf den zwei Siegen zuletzt ausruhen. Es erwartet uns eine unglaublich intensive Partie gegen einen körperlich sehr starken Gegner. Wir müssen von der ersten Minute an voll dagegenhalten", sagt Madritsch, der heute Nachmittag mit rund 500 Fans rechnet.

Serie "durchbrechen"

Ein Heimmatch steht heute (15.30 Uhr) auch für die SPG Friedburg/Pöndorf in der OÖ-Liga am Spielplan. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Friedburger gegen Edelweiss Linz wieder anschreiben. "Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es klar, dass wir bis zur Winterpause noch Punkte holen müssen. Auch wenn es in dieser ausgeglichenen Liga ungemein schwer ist", sagt Trainer Ernst Öbster.

Mit elf Punkten liegt die SPG derzeit auf Platz 13. Klares Ziel sei heute, die aktuelle Niederlagenserie zu "durchbrechen": "Und da helfen dir nur Erfolgserlebnisse", sagt Öbster.

Solche gab es in Friedburg in letzter Zeit wenige zu feiern. Elf Gegentore kassierte man in den vergangenen drei Partien, vorne war man hingegen mit nur zwei Treffern zu ineffektiv. "Es ist eine Kopfsache. Wir haben gute Phasen im Spiel, aber schaffen es kaum, in Führung zu gehen", erklärt Öbster. Das soll sich heute gegen Edelweiss ändern.

Die Gäste aus der Landeshauptstadt kommen mit ähnlichen Voraussetzungen ins Innviertel: Seit sechs Spielen ist der Tabellenachte ohne Sieg. Diese Serie wollen die Friedburger heute verlängern. Öbster: "Es wird ein offenes und spannendes Spiel. In dieser Liga wird dir nichts geschenkt."

