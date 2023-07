Die Union Gurten geht mit breiter Brust in die 10. Regionalligasaison

Seither ist die Mannschaft aus der 1200-Einwohner-Gemeinde ein fixer Bestandteil der dritthöchsten österreichischen Fußballliga. In der zehnten "Jubiläumssaison" wollen die Gurtner an die starken Leistungen der vergangenen Spielzeit mit dem vierten Platz anschließen. "Die Mannschaft hat in der Vorbereitung einmal mehr voll mitgezogen", sagt Trainer Peter Madritsch. Für den 48-Jährigen ist es bereits die sechste Saison auf der Betreuerbank der Gurtner.