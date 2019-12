"Die Toptalente können sich jetzt beweisen"

Ein großer Teil des Profikaders der SV Guntamatic Ried hatte diese Woche bereits Weihnachtsurlaub. Nicht jedoch das Trainerteam rund um Trainer Gerald Baumgartner und Co-Trainer Andreas Heraf.

Der Fokus der sportlichen Leitung war diese Woche vor allem auf mehrere Nachwuchstalente gerichtet. Matthias Gragger, Gabriel Haider, Jonas Schweighofer von den Jungen Wikingern sowie Felix Ratzinger und Julian Pointner aus der Akademie standen auf dem Prüfstand. Diese Spieler sind die jungen Talente der "Projekt-12-Elitegruppe", die vermehrt mit den Profis mittrainieren werden. Auch Andre Zrnic von den Jungen Wikingern ist Teil dieser Gruppe, er zog sich jedoch vergangene Woche einen Kreuzbandriss zu und fällt für lange Zeit aus.

"Wir verfolgen in Ried ein langfristiges Konzept. Unser Ziel ist selbstverständlich, junge Spieler in unserer eigenen Akademie auszubilden und über die Jungen Wikinger in die Profimannschaft zu führen. Die Toptalente können jetzt bei den Profis mittrainieren und sich dort beweisen", sagt SV-Ried-Nachwuchsvorstand Maximilian Schmidt. Man sei mit den jungen Spielern auf einem sehr guten Weg, so Schmidt. Zufrieden zeigte sich Sportchef Baumgartner: "Die Jungs sind mit viel Eifer und Freude dabei. Wir bekommen durch den persönlichen Umgang einen guten Einblick auf jedes einzelne Talent. Jeder Einzelne hat großes Potenzial", sagt Baumgartner, der am 7. Jänner 2020 zum Trainingsstart für die Frühjahrssaison bittet.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at