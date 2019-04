Die SV Ried kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf Wattens weiter erhöhen

RIED. Die SV Guntamatic Ried will am Freitagabend den Erfolgslauf in der Zweiten Liga fortsetzen. Mit einem Sieg gegen die Young Violets würde sich der Vorsprung auf Wattens vorerst auf vier Punkte erhöhen. DIe Tiroler spielen erst am Sonntag.

SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner Bild: GEPA pictures

Seit acht Spielen ist die SV Guntamatic Ried bereits ohne Niederlage. Die Bilanz: sechs Siege, zwei Unentschieden. Erstmals seit langer Zeit gehen die Rieder am Freitagabend (20.30 Uhr, Live auf ORF Sport Plus) beim Auswärtsspiel gegen die Young Violets als Tabellenführer ins Spiel. Acht Runden vor dem Saisonende hat man bei der SV Ried den Aufstieg jetzt wieder in der eigenen Hand, der Rückstand von Wattens beträgt jedoch nur einen Punkt. Die Tiroler absolvieren ihr Heimspiel gegen Vorwärts Steyr erst am Sonntag (10.30 Uhr). Mit einem Sieg der SV Ried am Freitag würde der Druck auf Wattens somit weiter steigen.

„Es wird ein schweres Spiel. Die Young Violets haben richtig gute, junge Kicker. Das haben wir auch im Testspiel gegen sie gesehen. Es ist ein gefährlicher Gegner. Wenn wir konzentriert ans Werk gehen, können wir aber drei Punkte einfahren“, sagt Manuel Kerhe, der am 23. März Vater eines Maximilian Viktor wurde. Vergangenes Wochenende kassierte die zweite Mannschaft von Austria Wien eine empfindliche 0:4-Niederlage gegen den FC Juniors.

"Wir müssen weiterhin in jedem Spiel voll fokussiert sein", betont Trainer Gerald Baumgartner, der im Auswärtsspiel laut OÖN-Informationen auf Stürmer Darijo Pecirep (Verletzung an der Schulter) verzichten muss. Dafür dürfte Patrik Eler wieder zur Verfügung stehen. Die Rieder haben übrigens noch eine Rechnung mit dem Aufsteiger offen. Das Heimspiel verloren die Innviertler im September 2018 nach einer 1:0-Führung und einer katastrophalen Chancenverwertung noch mit 1:2.

Stürmer Darijo Pecirep fehlt gegen die Young Violets







