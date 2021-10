Die Sitzplätze in der Josko-Arena vor dem heutigen Spitzenspiel zwischen der SV Guntamatic Ried und Red Bull Salzburg (17 Uhr) sind so gut wie ausverkauft. Stehplatzkarten wird es an den Tageskassen, die um 15 Uhr öffnen, noch genügend geben. Die SVR-Vereinsverantwortlichen rechnen beim Duell gegen den Champions-League-Teilnehmer mit mehr als 6000 Besuchern und ersuchen um eine rechtzeitige Anreise, um lange Wartezeiten wegen der Kontrolle der 3-G-Regel an den Eingängen zu verhindern.