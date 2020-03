Ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen, aber wenig Torraumaktionen lieferten sich die SV Ried und Austria Lustenau am Freitagabend. In der 28. Minute spielte Marco Grüll einen scharfen Ball in Richtung Tor. Mit Hilfe von Lustenaus Torhüter Dominik Stumberger kullerte der Ball irgendwie über die Linie.