"Die Niederlage gegen Rapid war unglaublich bitter und unglücklich. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert, haben 35 Minuten in Unterzahl gut verteidigt", wird SV-Ried-Trainer Miron Muslic in einer Presseaussendung des Vereins zitiert. Richtig ist, dass die Mannschaft vor allem kämpferisch gegen Rapid überzeugte und in der Defensive solide stand. Wahr ist aber auch die Passquote von lediglich 49,2 Prozent der bei den Mitspielern angekommenen Pässe.