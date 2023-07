Die SV Ried testet gegen Mallorca einen "alten Bekannten"

Der 28-Jährige absolvierte in der Bundesliga-Abstiegssaison 2016/2017 insgesamt 34 Pflichtspiele für die SV Ried. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger stand zuletzt beim türkischen Amateurverein Bayrampasa (Istanbul) unter Vertrag. Nach dem Abstieg mit Ried 2017 wechselte Özdemir zum (damaligen) deutschen Drittligaverein Sonnenhof Großaspach. Beim Spiel am Montag, das um 18 Uhr begann, zwischen den Jungen Wikingern und RCD Mallorca, startete Özdemir als Linker Innenverteidiger. Der spanische Topverein, der die vergangene Saison in "La Liga" auf dem neunen Platz beendete, absolviert derzeit ein Trainingslager in der Therme Geinberg.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif