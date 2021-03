Die SV Ried schlittert nach 0:4 -Schlappe gegen Wolfsberg immer tiefer in die Krise

Eine Szene, die symptomatisch für das sportliche Jahr 2021 der SV Guntamatic Ried steht, spielte sich am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC in der 50. Minute ab. Aus wenigen Metern Entfernung gelang es Mittelfeldregisseur Stefan Nutz nicht, den Ball im Tor unterzubringen, obwohl Gäste-Torhüter Alexander Kofler bereits am Boden lag. Irgendwie schafften es die Wolfsberg-Spieler, den Ball noch zu klären.

Wenige Minuten später machte Dejan Joveljic das 0:3 für die effizienten Gäste aus Kärnten. Zuvor trafen Dario Vizinger (9. Minute) und der überragende Michael Liendl (13., Elfmeter). Damit war das Spiel natürlich gelaufen, auch im achten Match in diesem Jahr blieben die Rieder ohne Sieg. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte Wolfsbergs Thorsten Röcher noch das 0:4. Der einzige, sehr kleine, Lichtblick war, dass sich die Innviertler zumindest einige nennenswerte Torchancen erarbeiten konnten. Doch vor dem gegnerischen Tor versagten die Innviertler mehrere Male kläglich. Allerdings hatten die Gäste aus Kärnten in der Schlussphase weitere hochkarätige Chancen für einen noch höheren Sieg.

Die mehr als magere Ausbeute von Trainer Miron Muslic, der die Rieder zu Jahresbeginn übernommen hatte: drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Vieles deutet auf einen Abstiegskampf mit Admira und Altach hin. "Wir stellen uns dieser Aufgabe. Ich weiß, dass meine bisherige Statistik sehr dünn ist", sagte Muslic.

Video: Statement Pressekonferenz Miron Muslic

Geknickt wirkte Routinier Marcel Ziegl, der gegen den WAC sein 291. Pflichtspiel für die SV Ried absolvierte. "Wir müssen in den kommenden Spielen alles besser machen als heute. Wenn uns der Knopf aufgeht, dann wird es wieder anders aussehen", sagte der 28-Jährige nach der Partie.

Am kommenden Sonntag empfängt die SV Ried den LASK zum OÖ-Derby, ehe es in der letzten Runde des Grunddurchgangs zum Kellerduell nach Altach geht. Der Druck auf Muslic steigt – wenn die Leistungen nicht rasch besser werden, droht der direkte Wiederabstieg.

Video: Ried-Spieler Marcel Ziegl

