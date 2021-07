"Die SV Ried ist mein Verein und Heimat für mich"

"Wenn wir eine gute Leistung bringen, dann steigen wir in die zweite Runde auf", sagt der neue Kapitän der SV Guntamatic Ried, Marcel Ziegl (28). Zum Saisonauftakt gastieren die Rieder Bundesligakicker im ÖFB-Cup heute um 19.30 beim Drittligisten SV Grödig. Am Sonntag, 25. Juli, empfängt die SV Ried in der ersten Runde Austria Wien in der Josko-Arena.