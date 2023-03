Die SV Ried benötigt im Abstiegskampf wieder einmal einen echten Kraftakt

Am Sonntag (17 Uhr) spielt der Tabellenletzte Ried beim Vorletzten Altach. Mehr Kellerduell in der vorletzten Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs geht nicht, dieses Spiel ist ein Vorgeschmack auf die Qualifikationsgruppe, die Anfang April nach einer Länderspielpause beginnt. Die sportliche Situation ist prekär, der Unmut der Fans wächst. Bezeichnend war vor allem die Reaktion nach der 1:3-Heimniederlage am Samstag gegen Austria Wien: Ein Großteil des "harten Kerns" der Rieder Fans auf der West-Stehplatztribüne verließ unmittelbar nach dem Schlusspfiff das Stadion, nicht jedoch ohne vorher auf Transparenten den eigenen Unmut kundzutun. "Seit Jahren ohne Plan agiert. Dabei unsere SVR ruiniert. Neuausrichtung jetzt", ließ der Fanclub "Supras 96" die Vereinsverantwortlichen und die sportliche Leitung wissen.

Trainer Maximilian Senft soll den sportlichen Umschwung bringen. Bild: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Hoffen auf Geschlossenheit

"Die Kritik der Fans ist berechtigt und verständlich. Damit muss man umgehen können. Ich hoffe trotzdem auf Geschlossenheit in den kommenden Wochen. Nur so können wir erfolgreich sein", sagte SV-Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer beim gestrigen Training im OÖN-Gespräch.

Lediglich drei Siege und 14 Tore gelangen den Innviertlern in 20 Pflichtspielen. Vor allem die Darbietungen nach der Halbzeitpause geben großen Anlass zur Sorge. In einer Tabelle, in der nur das Zwischenergebnis nach der ersten Halbzeit gewertet wird, liegen die Innviertler ohne Abstiegssorgen auf dem siebten Platz, der Vorsprung auf den Letzten würde zehn Punkte betragen.

Diese Zahlen helfen der SVR aber nicht weiter. Immer wieder hat man sich in dieser Saison bisher mit völlig unnötigen Roten Karten selbst geschwächt. Jüngstes Beispiel: David Ungar flog gegen Austria Wien kurz nach der Halbzeit vom Platz. Darauf angesprochen, sagt Reifeltshammer: "Natürlich ist das ein Thema, das wir ansprechen. Es ist vielleicht ein Stück weit auf die Unerfahrenheit der Spieler zurückzuführen. Wichtig ist, dass wir uns in den kommenden Wochen nicht weiter das Leben selber schwer machen." Nach acht sieglosen Bundesligaspielen in Folge braucht es gegen die ebenfalls krisengeplagten Altacher endlich ein Erfolgserlebnis. Das weiß auch Reifeltshammer: "Dieses Spiel ist extrem wichtig, der Blick auf die Tabelle genügt. Wir wollen nach Altach fahren und drei Punkte holen." Die vielen verletzungsbedingten Ausfälle und die Sperre zweier Spieler (Michael Martin, David Ungar) seien bitter, "aber so etwas passiert im Fußball. Ich bin überzeugt davon, dass das Trainerteam Lösungen finden wird", sagt der Sportdirektor. Julian Wießmeier wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Kader zurückkehren, auch ein Einsatz von Beginn an scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Routiniers arbeiten am Comeback

Reifeltshammer hofft, dass im April Samuel Sahin-Radlinger und Kapitän Marcel Ziegl zurückkehren. "Die Operationen sind gut verlaufen, die Reha-Phase verläuft bei beiden nach Plan. Der Ausfall dieser erfahrenen Spieler tut uns sehr weh. Alle freuen sich, wenn sie wieder auf dem Platz stehen", sagt Reifeltshammer. Nikola Stosic wird der Mannschaft in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

