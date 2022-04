Sie prägen gerade jetzt in der Blütezeit die Innviertler Landschaft – nun sollen die Streuobstwiesen zum immateriellen Kulturerbe ernannt werden. Dieses Ziel verfolgt die ARGE Streuobst unter Obmann Hans Hartl aus Kirchheim. Wenn am Freitag, 29. April, zum zweiten Mal der "Tag der Streuobstwiese" begangen wird, dann nicht nur in Österreich. "Die Initiative wird mittlerweile in mehreren europäischen Ländern unterstützt, etwa in Deutschland, der Schweiz, Slowenien, Luxemburg, Großbritannien