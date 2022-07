Die Stadt Ried lebt auf: Feste, Feiern und Konzerte

Mit dem Rieder Stadtfest vom 22. bis 24. Juli soll "A Gaudi again!" in die Innenstadt einziehen. Nach 17 Jahren – das bisher letzte Stadtfest ging im August 2005 über die Bühne, das für 2006 geplante Fest war schlechtwetterbedingt abgesagt worden – wird kommendes Wochenende erstmals seit vielen Jahren wieder die gesamte Innenstadt als Bühne bespielt. "Gaudi, Genuss und gute Laune" sollen dabei im Vordergrund stehen, wie es aus dem Rieder Stadtmarketing, das für die Durchführung verantwortlich zeichnet, heißt.

"Es ist wirklich super, dass alles bisher so gut läuft, und dass das Stadtfest auch überall so gut angenommen wird", so Stadtmarketing-Mitarbeiterin Susanna Hohensinn. Man treffe mit dem Stadtfest überall auf offene Ohren, heißt es dazu aus dem Stadtmarketing. Alle Interessensgruppen – vom Handel über Gastro und Vereine – können sich im Stadtfest wiederfinden. "Und auch bei uns herrscht schon eine positive Nervosität", so die Stadtmarketing-Mitarbeiterin.

"Aufmerksamkeit für die Stadt"

Auch der Obmann des Vereines Rieder Wirtschaft, Rudolf Dobler-Strehle, freut sich über die Aufbruchstimmung: "Es ist perfekt für die Stadt und für den Handel, wenn sich so viel in der Stadt tut. Wir starten jetzt in alle Richtungen neu durch, und es geht mit den vielen Aktivitäten auch darum, die Aufmerksamkeit für die Stadt Ried und die vielen Geschäfte wieder zu wecken und ein positives Bild der Stadt nach außen zu tragen. Jeder, der nach Ried kommt, merkt, wie schön es hier bei uns ist", so Dobler-Strehle.

Bürgermeister Bernhard Zwielehner ist von der Dynamik, die das Stadtfest entwickelt hat, überwältigt: "Als ich mir im Dezember 2021 ein Stadtfest gewünscht habe, war mir persönlich nicht klar, welchen Umfang das im Juli 2022 annehmen würde. Anfangs war da eine Idee mit ein paar Standln – und jetzt gibts ein Mega-Event über drei Tage." Er sei "total begeistert, welche Energie in den Menschen steckt, die sich in ihrer Freizeit engagieren", so Zwielehner.

Alle Wege führen zum Rieder Stadtfest. (rokl)

Das Miteinander innerhalb der Stadt zu fördern, sei mit dem Stadtfest jedenfalls aufgegangen, sagt der Rieder Bürgermeister. Das sei auch hinsichtlich der Stadtentwicklung so: "Die Politik kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, aber jeder Einzelne ist gefordert, seinen Beitrag für die exzellente Weiterentwicklung unserer Stadt einzubringen. Wenn das dann so ausgeht wie beim Stadtfest, dann freue ich mich schon sehr auf viele Projekte in der Zukunft.

Das Programm

Freitag, 22. Juli: Ab 16 Uhr, Fest der Begegnung; 19 Uhr, Eröffnung Live-Konzerte Rockstory (19.30 Uhr, Hauptplatz) und Yet Another Floyd (21.30 Uhr, Kulturbühne Neptunbrunnen). Einkauf bis 21 Uhr.

Samstag, 23. Juli: Ab 9 Uhr, Programm für Kinder am Hauptplatz, ab dem Nachmittag präsentieren sich die Rieder Vereine, ab 18 Uhr, Sportlergala am Hauptplatz.

Sonntag: 24. Juli: 9.30 Uhr, Feldmesse am Hauptplatz, Frühschoppen.

Infos: www.ried.com