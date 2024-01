Braunau: Die Stadt, in der Menschen aus 87 Nationen ein Zuhause gefunden haben

Der Abend der Rückblicke – so könnte man den diesjährigen Neujahrsempfang des Braunauer Bürgermeisters Hannes Waidbacher beschreiben. Charmant moderiert von Kati Hochhold, warf der Bürgermeister mit anderen Talkgästen einen Blick zurück, vor allem auf den Dezember 2023 und das Schneechaos.

Zuvor aber hatte Waidbacher für die rund 300 Besucher Zahlen und Fakten über die Stadt mit im Gepäck: von jenen über die eher wenige Freudensprünge auslösenden Finanzen (die OÖN berichteten), über die Art der Flächennutzung im Stadtgebiet bis hin zu jenen über das wichtigste Kapital einer Stadt: die Einwohner. Anfang des Jahres zählte Braunau 19.396 Einwohner und kommt damit der 20.000-Einwohner-Marke immer näher, Nebenwohnsitze (1742) inkludiert.

Bürgermeister Hannes Waidbacher Bild: mala

In der Stadt Braunau leben derzeit 13.252 Österreicher. Die 1403 Rumänen sind nach den Österreichern die zweitgrößte Gruppe, wenn man die Einwohner nach Nationalitäten aufteilt, die Deutschen belegen mit 1013 Einwohnern Platz drei. Bewohner aus insgesamt 87 Staaten haben in der größten Bezirkshauptstadt des Innviertels ein Zuhause gefunden.

Das Schneechaos und die Folgen

Der Neujahrsempfang wurde auch dazu genutzt, um eine Rechnung von Ende 2023 zu begleichen. 560 Überstunden, tagelange Schneeräumung nonstop und am Ende bescherte der Schnee trotzdem bitteren Hagel für die Bauhofmitarbeiter: "Wir sind mit sechs Fahrzeugen in Zwölf-Stunden-Schichten gefahren und das war offenbar noch zu wenig. Wir wurden massiv beschimpft, per Telefon, per Mail. Wir arbeiten gerne für die Bevölkerung, aber wir sind keine Zauberer. In Zukunft erhoffen wir uns wieder mehr Verständnis", sagte Manfred Gerner, Bauhof-Betriebsleiter. Auch der Feuerwehr bleiben diese schneereichen Tage wohl noch länger in Erinnerung: "Im Dezember hatten wir mehr als 120 Einsätze, alleine wegen des Schneedrucks waren es von ersten bis sechsten Dezember 57 Einsätze. Wir sind in Braunau gut aufgestellt, aber es ist trotzdem nicht möglich, überall gleichzeitig zu sein", sagte Feuerwehrkommandant Klaus Litzlbauer.

Das Gugg, die Kulturperle

Von der Natur zur Kultur: Zu Gast war auch Angelika Weinberger, die vor vier Jahren die Geschäftsführung des Gugg Kulturhauses von Alois Mandl übernommen hatte. Die studierte Theater-, Film- und Medienwissenschafterin und gebürtige Innviertlerin stellt jährlich das hochkarätige Programm zusammen. "Wir haben sogar Leute aus Salzburg, Wien und München, weil manches Programm nur bei uns hier im Gugg stattfindet", sagte Weinberger. Herzensprojekte sind die Gugg-Eigenproduktionen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. "Das Theater von Kindern für Kinder forcieren wir, denn ohne Nachwuchs stirbt die Bühne", sagte sie.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck