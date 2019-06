"Die schönsten Tage sind die, an denen ich ausschließlich in der Küche stehe"

"Wir haben hier in Ried so viel erlebt", sagen Willi und Renate Bauböck. Während Elisabeth Bauböck in der Küche werkt, nimmt sich das Geschwisterpaar bei tropischer Hitze im Gastgarten Zeit für die Fragen einiger Journalisten. Wie berichtet, wird Bauböck, der am 8. Juli 62 Jahre alt wird, mit Ende des Jahres seinen Kochlöffel – zumindest beruflich – niederlegen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Seit mehr als 35 Jahren kocht der Gurtner in Ried, das "Bauböcks im Kaiserhof" führt er seit rund 14 Jahren.

Wehmut kommt bei ihm derzeit noch nicht auf: "Wir haben ja noch ein halbes Jahr, aber das wird schon noch kommen." Von seinem Beruf, der für ihn eine "absolute Berufung" ist, schwärmt Bauböck: "Es ist aufgrund der vielen Verordnungen sicher nicht leichter geworden, aber ich würde alles genau so wieder machen. Die schönsten Tage sind die, an denen ich mich ausschließlich um die Arbeit in der Küche kümmern kann", sagt Bauböck.

"Ich werde versuchen, mein großes Netzwerk zu nutzen, und Hotelchefin Elisabeth Poringer bei der Suche nach einem Nachfolger tatkräftig unterstützen", kündigt der Gastronom an. Das Wirtshaus ist im Besitz des Hotels "Kaiserhof".

Schmerzvoller Tod des Bruders

Je länger das Gespräch im Gastgarten dauert, desto emotionaler wird es. Der Tod des unvergessenen Bruders und begnadeten Kochs Gerhard Bauböck vor rund vier Jahren hat Spuren hinterlassen. "Immer noch weine ich oft in mich hinein, wenn ich nach Gurten fahre. Der Verlust von Gerhard schmerzt nach wie vor sehr, aber meine Frau und meine Schwester sind stark, und wir helfen zusammen", sagt Willi Bauböck.

Renate Bauböck ergänzt: "Ich habe so viel geweint, das Verhältnis war ein so starkes und inniges. Wir haben immer zusammengehalten. Willi und ich haben miteinander angefangen, also hören wir auch miteinander auf."

Endspurt in der Bauböck-Küche

Bis in der Bauböck-Küche das letzte Mal aufgekocht wird, dauert es noch rund ein halbes Jahr. Nach Bekanntwerden des Pensionsantritts meldeten sich bereits dutzende Stammgäste bei Willi Bauböck. Sicher ist, dass der 61-Jährige bei seiner "Ehrenrunde" bis Ende des Jahres noch viel Zeit dort verbringen wird, wo er am liebsten ist: in seiner Küche.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at