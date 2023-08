Die schönsten Seen zum Stand-up-Paddling im Innviertel

Es wird heiß, der Sommer zeigt sich in den kommenden Tagen wieder von seiner besten Seite. Nach dem eher kühlen Wetter der vergangenen Tage stehen die Seen noch einmal hoch im Kurs. Immer beliebter wird die Sportart Stand-up-Paddling, die natürlich perfekt mit einem Sprung ins kühle Nass kombiniert werden kann. Alexandra Hutter aus Ried hat in den vergangenen Jahren bereits 90 unterschiedliche Spots auf dem Board erforscht und gibt uns Tipps, welche Seen man im Innviertel und angrenzenden Bayern mit dem Stand-up-Paddle erkunden kann.

Mattsee – der Türkise

Zwei Seen mit einem Paddelschlag – der Mattsee ist mit dem Obertrumer See durch einen Kanal unter der Johannisbrücke am Westufer verbunden. Sportliche Paddler können beide Touren verbinden und gemütlich beim Strandbad Gebertsham in Lochen am See einsteigen. Wer kein eigenes Board hat, leiht sich hier einfach und unkompliziert eines aus. Ein Highlight auf der Tour ist das Schloss Mattsee.

Bei heißen Temperaturen empfiehlt es sich, hier einen Stopp einzulegen und auf eine kühle Erfrischung einzukehren. Die Schlosscafé-Terrasse mit Blick auf den türkisen See ist eine atemberaubende Kulisse und über einen kurzen Fußweg auf den Schlossberg erreichbar. Besonders schön geeignet für eine SUP-Tour ist der Mattsee bei Sonnenuntergang, wo man in ein Meer aus Glitzer eintaucht und einfach nur entspannen kann.

Holzöstersee – der Wärmste

Die Balance finden am Holzöstersee Bild: OÖN

Wer kein kaltes Wasser mag, ist hier richtig. Der Holzöstersee ist der wärmste Moorsee des Landes und Teil der Oberinnviertler Seenplatte. Eingebettet in die Moorlandschaft des Alpenvorlandes zählt dieser Spot zu den Juwelen des Innviertels. Von Mai bis Ende September findet man hier angenehme Badetemperaturen vor, ein Sprung ins mehr oder weniger kühle Nass während oder nach der SUP-Tour ist obligatorisch.

Waldsee – der Idyllische

Waldfeeling pur Bild: privat

Von Einheimischen auch gerne "Lago" genannt, ist der Waldsee in Kirchdorf am Inn (Bayern) ein idyllischer See, der für seine verschiedenen Vogelarten bekannt ist. So kann es vorkommen, dass man neben bunten Nilgänsen paddelt, die hier einen Zwischenstopp einlegen. Das angrenzende Gasthaus bietet Gelegenheit zur Einkehr nach einer gemütlichen Runde. Was wünscht man sich mehr an einem hoffentlich bald wieder heißen Sommertag!

Wöhrsee – der Historische

Blick auf die historische Burganlage Bild: streif

Mystisch – der Wöhrsee am Fuße der weltlängsten Burg in Burghausen bietet eine traumhafte Kulisse für eine kleine SUP-Tour. Das Wöhrseebad bietet den idealen Einstieg. Hier kann man Boards ab fünf Euro pro Stunde leihen. Mehr als einen Kilometer lang ist die malerische Burganlage mit einer über 1000-jährigen Kulturgeschichte. "Das Naturparadies Wöhrsee ist aufgrund seiner mittelalterlichen Kulisse ein einmaliger Spot, und ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle", so Hutter.

Höllerersee – der Ruhige

Sonnenaufgangstour am Höllerersee Bild: Hutter

Wer die Ruhe sucht, ist genau richtig am Höllerersee, der ebenfalls mit einem Strandbad aufwartet. Klein, aber fein, ist er ideal für Anfänger, die das Paddeln gerade erst lernen. Dieser See ist ein typischer Moorsee und liegt in einer bewaldeten Senke im Gemeindegebiet von Sankt Pantaleon. "Bei Sonnenaufgang, bevor die ersten Badegäste kommen und das Wasser noch ruhig und glatt ist, lohnt sich eine SUP-Tour mit Blick auf das Bergpanorama ganz besonders", empfiehlt Alexandra Hutter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper