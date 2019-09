"Die Römer – angewandte Mathematik und das Innviertel" ist der Titel eines ungewöhnlichen Vortrags am Donnerstag, 12. September, in Altheim. Im Raum Altheim sind in der Vergangenheit drei römische Villa-rustica-Anlagen untersucht worden – 30 weitere sind im Raum zwischen Braunau und Schärding grundsätzlich bekannt, aber mit Ausnahme von Münsteuer/Reichersberg aber bislang nicht näher untersucht. Dass die Böden für den Getreideanbau bestens geeignet waren, zeigen