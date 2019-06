Die richtigen Mitarbeiter finden: Forum im Fill Future Dome

„Was macht einen Arbeitgeber attraktiv?“, darum geht es beim 4. Employer Branding Forum am 21. November im Fill Future Dome in Gurten. Renommierte Experten beleuchten unterschiedliche Aspekte rund um die Themen Arbeitgebermarke und Mitarbeiter-Beziehungsmanagement. Jedes Unternehmen hat einen einzigartigen Charakter. Wie dieser gelebt wird und die Werte und Unternehmenskultur kommuniziert werden, hat entscheidenden Anteil an der Attraktivität des Arbeitgebers auf potenzielle Mitarbeiter. Das von CORE smartwork organisierte Employer Branding Forum in Gurten hat sich in seiner mittlerweile vierjährigen Geschichte zu Österreichs führender Veranstaltung zum Thema Arbeitgebermarke und Mitarbeiter-Beziehungsmanagement entwickelt. Wer beim diesjährigen Forum dabei sein möchte, sollte sich relativ rasch einen Platz unter

www.core-smartwork.com/forum sichern.

