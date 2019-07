"Die Revolution frisst ihre Kinder": Das Bauhoftheater zeigt "Danton"

Die Französische Revolution gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Kaum ein historisches Ereignis hat das Bewusstsein der Moderne so stark geprägt, wie diese Revolution und ihr Ruf nach "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Die Herrschenden sollen dem Volk dienen, nicht nur einer elitären Minderheit. Doch der Kampf für eine gerechtere Welt wurde zu einem blutigen Bürgerkrieg.

Ein Stück zum Nachdenken

Im fünften Jahr der Revolution spielt Georg Büchners Revolutionsdrama Danton, das das Bauhoftheater heuer auf der Freiluftbühne am Kirchenplatz zum Besten gibt. Es ist jene Zeit der Revolution, in der die großen politischen Ideen allmählich von den Eitelkeiten und Emotionen der Anführer zersetzt werden. Bestes Beispiel: Georges Danton, der einstige Volksheld lebt ausschweifend und ist zu Wohlstand gekommen. Obwohl das Volk noch hungert, fordert Danton das Ende der Revolution.

Seine radikalen Anhänger dagegen wollen die Terrorherrschaft aufrechterhalten. Von den einstigen Forderungen ist nicht mehr viel übrig. Die Revolution "frisst ihre eigenen Kinder", täglich fordert sie neue Opfer. Doch es ist nicht die Revolution, die hier im Mittelpunkt steht, sondern ihr Mechanismus. Büchners Stück bilde die ideale Vorlage, um sich mit Phänomenen wie Populismus oder Faschismus auseinanderzusetzen, heißt es seitens des Bauhoftheaters. Die Frage, wie und auf welche Kosten ein gerechtes System politisch durchgesetzt werden kann, sei heute aktueller denn je. Das Stück regt zum Nachdenken an, genauso wie "Der Bockerer", mit dem das Bauhoftheater im vergangenen Jahr begeisterte.

Premiere feiert "Danton" in Braunau am morgigen Freitag, 12. Juli, 20 Uhr. Insgesamt 14 Vorstellungen wird es geben. Karten gibt es online unter bauhoftheater.at oder im Kartenbüro Braunau, beim Simbacher Schlattl und an der Abendkasse, wenn Restkarten vorhanden sind.

Auf der Sommertheaterbühne findet heuer auch der Braunauer Musiksommer statt. Live-Konzerte von Harry Ahamer und seiner Band (17. Juli), Manuel Randi (24. Juli) und The Steady Tones (31. Juli) sind zu hören. Karten dazu im Internet unter braunauer-musiksommer.at