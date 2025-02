Innviertler als bester Privatfahrer bei Rallye Dakar

Der 26-Jährige Tiroler Tobias Ebster, der für den HSV Ried fährt, war heuer der einzige österreichische Starter auf dem Motorrad bei der Rallye Dakar in Saudi Arabien. Dabei wurde er als bester Privatfahrer ausgezeichnet. In der Klasse "Rallye 2" belegte er den zweiten Platz, in der Gesamtwertung wurde er Neunter. Und das bei seiner erst zweiten Teilnahme. Zum Erfolg des Tirolers hat auch Christian Süß aus Ried seinen Anteil beigetragen. Der leidenschaftliche Endurofahrer und Mediziner ist seit mehreren Jahren für KTM als Arzt bei verschiedensten Rennen im Einsatz.

Dabei lernte er vor fünf Jahren Ebster kennen und unterstützt ihn seitdem. "Sein Ehrgeiz und seine Zielstrebigkeit haben mich von Anfang an fasziniert. Ich habe meine Kontakte spielen lassen und im Innviertel einige Sponsoren für ihn an Land gezogen", sagt Süß, der stolz darauf ist, dass Ebster für den HSV Ried an den Start geht. Süß war es auch, der den jungen Tiroler vergangene Woche nach Ried holte. Dabei berichtete Ebster im Rahmen einer Veranstaltung den anwesenden Besuchern über sein Rallye-Abenteuer.

Grenzwertige Belastung

Die Leistungen der Motorradfahrer bei der Rallye Dakar könne man nicht groß genug einschätzen. "Das ist für mich definitiv das härteste Motorradrennen der Welt. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mit einem Motorrad auf einer sicheren Rennstrecke im Kreis fahre oder im unwegsamen Gelände, wo sehr viele Gefahren lauern", sagt Süß.

Die Rallye Dakar sei für Körper und Geist eine enorme und grenzwertige Belastung. "Die Athleten fahren zwei Wochen lang täglich an die 500 Kilometer auf naturbelassenen Straßen. Sie haben auch kein GPS-System, sondern nur ein Roadbook. Dabei müssen die Fahrer ständig auf die Straße schauen und auch stets einen Blick auf das Roadbook, das ihnen den Weg weist, haben. Eine kleine Unachtsamkeit kann dabei fatale Folgen mit sich bringen. Ein schwerer Sturz, und das Abenteuer ist vorbei", sagt Süß. Darüberhinaus müssen die Teilnehmer täglich mit nur rund sechs Stunden Schlaf auskommen. "Ausreichend Schlaf- und Schmerztabletten gehören zur Basisausstattung eines Rallye-Dakar-Starters. Im Fahrerlager herrscht die ganze Nacht über reger Betrieb. Es wird nonstop an den Motorrädern geschraubt, und es ist dementsprechend laut. Ohne Schlaftabletten und Ohrstöpsel bringt man kein Auge zu", sagt Süß.

Um bei der Dakar die bestmögliche Leistung zu bringen, sei zudem eine richtige Ernährung entscheidend. Deswegen haben Süß und Ebster vor dem Rennen intensiv an einem Ernährungsplan, abgestimmt auf die Herausforderungen die Ebster in Saudi Arabien erwarteten, getüftelt. "Wir haben kleinere Rennen dazu genutzt, um uns einen Ernährungsplan für die Rallye Dakar zurechtzulegen. Dabei haben wir genau darauf geachtet, wie viel Kohlenhydrate, Eiweiß, Magnesium und Salztabletten er zu sich nehmen darf, um die bestmögliche Leistung zu bringen. Wie man sieht haben wir vieles richtig gemacht ", sagt Süß.

