Die "Progressive Provinz" im Visier

Die EU-Initiative Euregio bietet am 18. November um 19 Uhr im Schloss Zell an der Pram bei freiem Eintritt Zukunftsforscher Tristan Horx auf, die Veranstaltung lässt sich auch online mitverfolgen. Ziel des Euregio-Forums ist, die großen Themen unserer Zeit und Gesellschaft aufzuzeigen, um so neue Perspektiven in der Region zu schaffen, innovatives Denken anzuregen und den Blick auf das "größere Ganze" zu lenken.

Tristan Horx vom Zukunftsinstitut Frankfurt/Wien stellt seine Perspektive zur "Progressiven Provinz" vor. Der Zukunftsforscher ist sich sicher, dass der ländliche Raum keineswegs dem Untergang geweiht ist. Denn schon jetzt zeichne sich eine Trendwende ab: Das Land werde zum neuen Zukunftsraum. Kleinstädte, Dörfer und Regionen könnten sich dabei selbst neu erfinden, so die These. Ihr Standortvorteil gegenüber der Großstadt liege in den lebendigen Beziehungen und der kooperativen Empathie der Menschen.

Wo Beziehungsqualität und Weltoffenheit, Tradition und Hypermoderne, Regionales und Kosmopolitisches auf neue Weise zusammenfinden, entstehe eine neue Vitalität des Lokalen – die Progressive Provinz. Was es dazu brauche, seien Visionäre, Selbstvertrauen und Offenheit nach außen.

Tristan Horx beschäftigt sich unter anderem mit dem gesellschaftlichen Wandel und erforscht, was eigentlich nach der Generation X, Y und Z kommt.

Anmeldung zum Euregio-Forum am 18. November im Schloss Zell an der Pram unter post.rmooe.at oder bei Daniela Hebertshuber unter Tel.: 07722-65100-4105 (daniela.hebertshuber@rmooe.at) bis 12. November. Online-Teilnehmer erhalten nach erfolgter Anmeldung einen Zugangslink zur Veranstaltung per E-Mail.